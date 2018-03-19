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понедельник, 19 марта, 2018, 10:25 Мир
НАТО начинает свой переезд в новую штаб-квартиру в Брюсселе

Руководящие органы НАТО переедут в новую штаб-квартиру в Брюсселе. Переезд продлится до 12 недель.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Новое помещение расположено вблизи нынешней штаб-квартиры альянса, которую и в дальнейшем использовать в переходный период.

Строить новую штаб-квартиру начали в декабре 2010 года. В новом объекте будут 1500 сотрудников НАТО, 1700 международных военных и гражданских работников, 600 сотрудников из агентств НАТО и примерно 500 посетителей в день.

Начальная стоимость строительства составляла 750 миллионов евро (около 830 миллионов долларов США), но фактические расходы на данный момент составляют 1,17 миллиарда евро.

 
НАТОБрюссель
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2018-03-19 12:38:34