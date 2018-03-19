НАПК проверит декларации ряда нардепов, среди которых Шуфрич, Лозовой и Ляшко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку электронных деклараций 14-ти человек за 2015 и 2016 годы, среди которых нардепы Олег Ляшко, Андрей Лозовой, Елена Сотник, Евгений Балицкий, Нестор Шуфрич и другие.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что сотрудники Нацагентства начнут проверку:

Депутата Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области Александра Заболотного, за 2016 год. Начальника отдела розыска и обработки материалов дорожно-транспортного происшествия Управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции Святослава Ильева, за 2015 год. Президента Национальной академии государственного управления при президенте Украины Василия Куйбиды, за 2016 год. Народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Святаша, 2015 и 2016 годы. Начальника следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Олега Трачука, 2015 и 2016 годы. Директора Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, 2015 и 2016 годы. Судьи Кировоградского районного суда города Кировограда Ирины Антиповой, 2015 и 2016 годы. Народного депутата Украины VIII созыва Евгения Балицкого, за 2015 год. Народного депутата Украины VIII созыва Андрея Лозового, за 2015 год (исправленной). Народного депутата Украины VIII созыва Олега Ляшко, за 2015 год (исправленной). Заведующего сектора по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в г. Киеве Светланы Павлюк, 2015 и 2016 годы. Народного депутата Украины VIII созыва Елены Сотник, за 2015 год (исправленной) и 2016 год (исправленной). Судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Виктора Фомина, за 2015 и 2016 годы. Народного депутата Украины VIII созыва Нестора Шуфрича, за 2015 год (исправленной).

Сообщается, что проведение полных проверок начинается по информации относительно возможных недостоверных сведений в декларациях, которая поступила в ведомство в виде обращений от юридических и физических лиц.

Начаты проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит полную проверку 456 электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы.

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