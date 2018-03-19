На Закарпатье ликвидируют последствия непогоды

Неблагоприятные погодные условия (снегопад, шквальный ветер, метели и гололедица) усложнили обычный ритм жизни закарпатцев. Так, спасатели в течение 17-18 марта осуществили порезку деревьев, которые падали на автодороги и придворовые территории в районах края.

В целом специалистами ГСЧС было осуществлено 9 выездов на розкрижування деревьев и устранение их с мест падения в Великоберезянському, Виноградовском, Ужгородском, Тячевском, Перечинском районах и г. Мукачево. В с. Полянская Гута, что на Перечинщине дерево упало на здание церкви. Ситуация находится на контроле у руководства области и служб жизнеобеспечения.Кроме этого, из-за шквального ветра в том же селе повреждена кровля на котельной местной СОШ.

Об этом сообщает УДСНС Украины в Закарпатской области.

Не все автомобили могут преодолеть заснеженные трассы, поэтому помощь в буксировке им оказывают подразделения оперативно-спасательной службы. Всего от управления ГСЧС Украины в Закарпатской области привлечено 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

Спасатели отбуксировали уже 14 автомобилей, которые съехали на обочину или пробуксовывали на автодорогах края. Большинство случаев зафиксировали в Воловецком районе.

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