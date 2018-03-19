На Волыни ремонтируют поврежденную бобрами плотину

Бобры повредили ограждающую дамбу на Стоходской осушительной системе на Волыни.

Об этом ИA ZIK сообщили в Волынском областном управлении водных ресурсов.

В результате жизнедеятельности бобров была повреждена оградительная дамба на Стоходской осушительной системе вблизи села Новый Мосыр на Волыни.

Работники Ковельского межрайонного управления водного хозяйства провели ремонт наиболее опасного участка поврежденной дамбы.

Работы по ликвидации обнаруженных повреждений продолжаются.

На Волыни ремонтируют поврежденную бобрами плотину

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