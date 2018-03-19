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понедельник, 19 марта, 2018, 15:56 Регионы
На Волыни ремонтируют поврежденную бобрами плотину

Бобры повредили ограждающую дамбу на Стоходской осушительной системе на Волыни.

Об этом ИA ZIK сообщили в Волынском областном управлении водных ресурсов.

В результате жизнедеятельности бобров была повреждена оградительная дамба на Стоходской осушительной системе вблизи села Новый Мосыр на Волыни.

Работники Ковельского межрайонного управления водного хозяйства провели ремонт наиболее опасного участка поврежденной дамбы.

Работы по ликвидации обнаруженных повреждений продолжаются.

На Волині ремонтують пошкоджену бобрами дамбу
На Волыни ремонтируют поврежденную бобрами плотину
Волынская областьремонтдамбы
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2018-03-19 18:16:38