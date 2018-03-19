На Львовщине незаконно добывают кислые гудроны, убивая окружающую среду

Кислые гудроны – это продукт нефтепереработки. Вязкая жидкость черного цвета, содержащая наряду с органическими веществами от 15-ти до 70% серной кислоты. Она спрятана в озерах, на Грибовичской свалке. Добыча гудронов пагубно влияет на экологию, провоцирует у людей рак. Впрочем предпринимателям наплевать на такие факты.

Об этом говорится в экологическом проекте «Выжить в Украине» с ведущим и лидером группы «The ВЙО» Мирославом Кувалдиным.

Гудроны – отходы производства трансформаторной масла одного из крупнейших предприятий Львова прошлого века – Исследовательского нефтемасляного завода.

«Примерно сорок тысяч тонн масла здесь производили в течение года. Такое количество опаснО, а поэтому для очистки нужна была серная кислота. Следствие такого дуэта – кислотный гудрон», – объясняет доцент кафедры химической технологии переработки нефти и газа Петр Топольницкий.

После закрытия завода никто не знал, что делать с отходами, а потому их просто захоронили. Так на территории Грибовичской свалки образовалось три опасных озера.

«Когда-то там было четыре озера, но одно, увы, засыпали мусором. В общем, это отходы, которые влияют на здоровье, на наследственную репродуктивную функцию и печень», – комментирует екологиня Алла Войциховская.

Вместо того, чтобы спасать ситуацию, наглые предприятия наживаются на гудроновых озерах.

«В 2006 году ООО «Алвема» незаконно выкачивало гудроны и отправляло их в Макеевку. Все озера покрыты защитным слоем воды, потому что это не позволяет испаряться и воспламеняться гудронам. Но для того, чтобы добыть вещество – первый слой необходимо разрушить. К тому же, в одно из озер сливали отходы фармацевтические заводы, а летом здесь стоял запах антибиотиков», – рассказывает общественный активист и житель Грибовичей Марко Шпикула, который на протяжении десяти лет борется с проблемой.

«Серная кислота – это раствор, который во время добычи гудрона нужно где-то слить. Вот и предприятие слило все вниз по рельефу. Это просто преступление против людей и окружающей среды!», – негодует эколог Алла Войциховская.

Так в Грибовичах образовалось озеро с серной кислотой, которое из-за своего содержимого не замерзает даже в сильные морозы.

«Это озеро растворяет все, кроме стекла. Здесь есть канавы, которые достигают до реки Малеховки. Есть риск, что загрязненная вода путешествует дальше», – комментирует активист Марко Шпикула.

Начальник отдела разрешительно-лицензионной деятельности Минэкологии объясняет, что лицензии на обращение с кислым гудроном никому не выдавал.

«Из 264 лицензиатов в никого нет разрешения на работу с кислыми гудронами. Ведь должен быть прописан технический регламент обращения», – говорит начальник отдела Сергей Жукаускас.

На еще одном озере в Грибовичах работают предприниматели из «Опытного производства» и говорят, что помогают окружающей среде.

«Мы занимаемся этим очень долго, есть все документы, лицензии. У нас стоит котельная установка, в ней нагревается вода до температуры пара, далее разогревается жидкость и горячей загружается на утилизацию. Мы делаем все, чтобы не вредить окружающей среде», – говорит представитель компании «Опытное производство» Павел Чернищук.

В областной Госэкоинспекции другого мнения. Ведь неоднократно проводили исследования вблизи озер с гудронами.

«Убытки, причиненные Малеховскому сельскому совету из-за загрязнения реки, составляют около 800 тысяч гривен», – комментирует начальник областной Госэкоинспекции Николай Маланич.

«Там есть кадмий, ртуть, свинец. Они влияют на все органы, вызывают рак», – отмечает эколог Алла Войциховская.

«Рядом есть село Збыранка, где на десять новорожденных – трое имеют онкологию. Есть пороки на генном уровне, например, люди с шестью пальцами», – рассказывает активист Игорь Муравский.

Согласно закону, ответственность за гудроны ложится на собственников. Но определить, кто они – непросто. Бывшие активы нефтяного гиганта еще в 2016 перешли в частные руки.

Из решений хозяйственного суда Львова о ликвидации нефтемаслоисследовательного завода известно, что его передали ивано-франковскому ООО «Коммерц про 777».

«Впрочем, сейчас «Экоинвестгрупп» и «Опытное производство» пытаются добывать гудроны», – говорит начальник областной Госэкоинспекции Николай Маланич.

Именно на плечи этих фирм ляжет компенсация экологического ущерба, нанесенного местным общинам, уверяют в областной экоинспекции. Но местные жители в правосудие не верят. Ведь по «Экоинвестгрупп» до сих пор продолжаются уголовные производства, а рекультивацию даже не начинали.

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