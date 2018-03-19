Монетизация льгот для общественного транспорта – это огромная афера правительства, – Алена Бабак

Если гарантия о предоставлении льготы на транспорт является государственной, то именно государство, а не местное самоуправление, должно это финансировать из своего бюджета.

Такое мнение выразила народный депутат Украины Алена Бабак в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Монетизация льгот для общественного транспорта – это очередная огромная афера правительства в отношениях с местным самоуправлением. Безусловно, это звучит очень круто, что произошла монетизация льгот, и что 30 поездок в месяц теперь будут компенсировать гражданину на руки. Якобы прекрасная идея, но теперь представьте, что это все должен оплатить местное самоуправление», – отметила Бабак.

То есть, поясняет депутат, получается так, что законом введена государственная гарантия предоставить льготу на проезд, таким образом, Кабинет министров формирует порядок, как это сделать. Но платить при этом должно местное самоуправление, и это просто нонсенс.

«Если именно местное самоуправление оплачивает льготы, то оно так же должно определять, сколько, в какой способ и тому подобное. Так почему же, передав финансирования на местное самоуправление, правительство не позволило им принимать решение о порядки монетизации!?», – отметила Алена Бабак.

Поэтому, заключает депутат, если гарантия на предоставление льготы является государственной, то именно государство должно это финансировать из своего бюджета, а не перекладывать это на бюджет местного самоуправления.

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