Крымские татары массово проигнорировали выборы Путина в Крыму, – Арсен Жумадилов

Крымские татары, будучи под давлением России, показывают и дают пример национальным республикам РФ, что даже в таких условиях можно оказывать сопротивление режиму.

Об этом заявил советник председателя Меджлиса крымскотатарского народа Арсен Жумадилов в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Относительно выборов Президента РФ в Крыму, то важно, какой была явка среди крымских татар. Ведь когда мы говорим о Крыме в целом, то по меньшей мере от 300 до 500 тысяч россиян, которые переехали после аннексии, стали активными участниками этих выборов.

То есть, это те 20-30% ядерного электората Путина, который еще в 2014 году принимал участие в референдуме, а сегодня составил основную явку на выборах», – отметил Арсен Жумадилов.

Представитель Меджлиса напомнил, что вся история крымскотатарского народа заключается в том, что он сопротивляется российской оккупации, не признает аннексию Крыма, самоопределяется в составе Украинского государства и является наиболее болезненным местом для российской пропаганды как в середине России, так и за рубежом в целом.

«Крымские татары массово проигнорировали и бойкотировали выборы Путина, несмотря на безумное давление. Это были и телефонные звонки, и вызовы на так называемые разговоры и тому подобное.

Даже по оценкам оккупационных властей, количество крымских татар, которое пришло на избирательные участки не превысило 40%. Зато по нашим подсчетам –это 5-7%. К тому же, самая низкая явка на участках была зафиксирована в тех районах полуострова, где пропорциональное количество крымских татар является наивысшей», – подчеркнул советник председателя Меджлиса.

Он отметил, что даже ЦИК в Крыму признала, что крымские татары не дали мандат, чтобы эта власть представляла их интересы.

«Крымские татары, будучи под давлением России, показывают, что даже в таких условиях можно оказывать сопротивление режиму. У нас широкие связи с национальными республиками Российской Федерации и мы видим, как они за нами наблюдают. Мы для них являемся ролевой моделью того, как можно не повиноваться режиму», – подчеркнул Арсен Жумадилов.

Отметим, действующий глава России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ со значительным отрывом, набирая 76,6% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий.

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