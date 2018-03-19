Кремль готовит сепаратистский сценарий для Боснии и Герцеговины

«Еще одна Украина? Россия поддерживает военные приготовления сепаратистских политиков в Боснии и Герцеговине».

Под таким заголовком еженедельник Newsweek дает анализ ситуации в балканской стране на основе выводов доклада Института внешнеполитических исследований «Босния на русской плахе: возможность кровопролития и меры для его предотвращения».

Эксперты пришли к выводу, что Россия работает над развитием дружного к себе государства в Боснии и Герцеговине, чтобы свести на нет усилия страны по вступлению в НАТО и не допустить повторения сценария с Черногорией, которая получила членство в альянсе в апреле 2017 года.

Военизированные группировки, которые поддерживаются Россией, уже ведут сепаратистский конфликт в Украине, чтобы не допустить установления более тесных связей с Западом, напоминает издание. Сейчас в Республике Сербской, автономном районе Биг, проводится боевая подготовка с российскими инструкторами и накапливаются арсеналы оружия.

«Для Москвы – очень удобная уязвимость, которую они могут использовать для дестабилизации Европы в любое время на свое усмотрение», – говорит Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии и Балкан. Он вспоминает сепаратистского лидера Республики Сербской Милорада Додіка, который выступает за проведение референдума о независимости, пренебрегая предупреждением, что результаты его признаны не будут. Связи этого политика с Москвой подогревают сепаратистские тенденции в регионе, которые могут однажды вспыхнуть настоящим конфликтом, в частности, в ноябре этого года.

Между тем Москва также поддерживает формирование сербских националистических военизированных групп в Боснии и Герцеговине. Эксперты предостерегают, что вся эта активность может привести к вспышке в сердце Европы новой войны наподобие той, которая продолжается в Украине.

«За последние несколько лет Россия быстро расширила свою безопасную и экономическую деятельность на Западных Балканах», – говорится также в отчете.

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