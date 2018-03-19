Климкин призвал Евросоюз ввести санкции против Шредера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил важность введения санкций против тех, «кто занимается продвижением проектов Путина за рубежом», в частности, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на Bild.

«Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», – подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шредер возглавил совет директоров российского государственного нефтяного гиганта «Роснефть» несмотря на острую критику этого решения со стороны немцев.

В Германии раскритиковали выдвижение экс-канцлера Шредера в совет директоров «Роснефти».

По мнению экспертов жесткая политика Германии в отношении РФ не изменится при правлении Меркель несмотря на особое отношение некоторых немецких политических сил в России.

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