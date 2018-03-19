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понедельник, 19 марта, 2018, 22:41 Политика
Климкин отверг призывы ввести санкции в отношении экс-канцлера Германии

Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что не предлагал вводить санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно – чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию», – написал он.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил важность введения санкций против тех, «кто занимается продвижением проектов Путина за рубежом», в частности, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
РоссиясанкцииПавел КлимкинГедхард Шредер
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