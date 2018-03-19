Капитан ФК «Карпаты» Андрей Нестеров: Потеряли два очка, потому что в конце был идеальный шанс забить

Центральный защитник львовских «Карпат» Андрей Нестеров (на фото) прокомментировал для официального сайта клуба гостевой матч 24-го тура чемпионата Украины против ФК «Александрия».

«Мы играли не только против соперника, но и против погоды, отнюдь не футбольной. И все же наша команда, считаю, показала настоящие бойцовские качества, при этом мы играли в свой футбол, ни в чем «Александрии» не уступили. Хотя мы и пропустили первыми, но быстро отыгрались и концовка игры была за нами – имели два прекрасных момента, но их не реализовали.

В перерыве тренеры просили не расслабляться и продолжать в таком же духе. В конце концов, мы и сами понимали, что у нас многое получается и что мы можем взять очки.

Пропущенный гол? Будем смотреть, где наша недоработка. Персонально играли с соперниками, но где-то упустили. Пока не знаю, что сказать. Очень жаль, что так случилось.

Взяли очко или потеряли два? Думаю, что все же потеряли, потому что на последних секундах имели идеальный голевой момент», – цитирует капитана «львов» Информационный центр ФК «Карпаты».

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