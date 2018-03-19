Канадцам хотят разрешить голосовать с 16 лет

Председатель Центральной избирательной комиссии Канады Стефан Перолт считает необходимым снизить избирательный возраст в стране.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на CBC News.

По мнению Перолта, снижение избирательного возраста до 16 лет с нынешних 18 может пойти на пользу демократии в стране, увеличив привлечение молодых избирателей.

«Известно, что канадцы, которые начинают голосовать рано, будут продолжать это делать, а те, кто не принимали участия в первых нескольких голосованиях, более склонны пропускать и следующие. Поэтому в том, чтобы канадцы начинали участвовать в выборах ранее, есть серьезные преимущества», – сказал Перолт.

Он добавил, что изменить избирательный возраст под силу только депутатам, но им «следует рассмотреть» такую возможность. «В возрасте 16 лет большинство канадцев еще находятся в школе, поэтому мы можем легко привлечь их», – подчеркнул глава ЦИК.

Как сообщалось, сейчас канадцы допускаются к участию в выборах в возрасте 18-ти лет, однако много других прав, например, водительские права получают в 16. Провинция Британская Колумбия сейчас активно дебатирует по поводу снижения избирательного возраста, Австрия и Шотландия уже приняли подобные решения.

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