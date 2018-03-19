Главы МИД Украины и Польши сегодня встретятся в Брюсселе

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в понедельник, 19 марта, в Брюсселе встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.
Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.
В понедельник, 19 марта, глава МИД Польши Яцек Чапутович примет участие в заседании Совета по вопросам иностранных дел (FAC) в Брюсселе.
Главными темами для обсуждения министров иностранных дел стран-членов ЕС будет ситуация в Украине и Сирии, будущее ядерной сделки с Ираном и привлечения этого государства к политике Ближнего Востока, а также вопросы безопасности на Корейском полуострове.
В рамках визита в Брюссель польский министр также примет участие в неформальной встрече глав МИД стран ЕС с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
На полях заседания Совета по вопросам иностранных дел, глава польской дипломатии также проведет ряд двусторонних встреч.
Напомним, что 19 марта в Брюсселе Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине. В кулуарах заседания министр иностранных дел Павел Климкин встретится с главами МИД стран-членов Евросоюза и высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини в формате группы друзей Украины.