Главы МИД Украины и Польши сегодня встретятся в Брюсселе

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в понедельник, 19 марта, в Брюсселе встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

В понедельник, 19 марта, глава МИД Польши Яцек Чапутович примет участие в заседании Совета по вопросам иностранных дел (FAC) в Брюсселе.

Главными темами для обсуждения министров иностранных дел стран-членов ЕС будет ситуация в Украине и Сирии, будущее ядерной сделки с Ираном и привлечения этого государства к политике Ближнего Востока, а также вопросы безопасности на Корейском полуострове.

В рамках визита в Брюссель польский министр также примет участие в неформальной встрече глав МИД стран ЕС с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

На полях заседания Совета по вопросам иностранных дел, глава польской дипломатии также проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, что 19 марта в Брюсселе Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине. В кулуарах заседания министр иностранных дел Павел Климкин встретится с главами МИД стран-членов Евросоюза и высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини в формате группы друзей Украины.

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