Глава МИД Британии: Россия находит все более абсурдные возражения по делу Скрипаля

Глава МИД Британии заявил, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Скрипаля.

Об этом он заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает «Европейская правда».

«Российские возражения становятся все более абсурдными. Сначала они говорят, что никогда не делали «Новичок». В другой раз, что изготавливали «Новичок», но все его запасы были уничтожены. Потом они говорят, что разрабатывали «Новичок», все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию», – заявил Джонсон.

«Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая русская стратегия скрыть иголку правды в стоге лжи и помрачения», – добавил британский министр.

Напомним, посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что источником происхождения ядовитого вещества может быть британская научно-исследовательская лаборатория.

Заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Великобритания могла получить токсическое вещество «Новичок» от США.

Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества «Новичок», использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Как известно, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

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