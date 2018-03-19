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понедельник, 19 марта, 2018, 21:56 Политика
Генпрокурор рассказал о причинах обысков на предприятиях «Новой почты»

Генеральный прокурор Юрий Луценко провел встречу с соучредителем «Новой почты» Вячеславом Климовым относительно недавних обысков в помещениях компании.

Об этом генпрокурор сообщил в Facebook.

«Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях «Новой почты» в нескольких городах страны были корректными», – отметил Луценко.

Он подчеркнул, что обыски не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и не имели намерений рейдерского захвата.

Луценко добавил, что Климова ознакомили «с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений «Новой почты».

«В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ», – пояснил генпрокурор.

Кроме того, он сообщил, что следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

«Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий», – заверил Луценко.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

 

После обысков в офисных и складских помещениях «Новой почты» и родственных с ней предприятий уведомление о подозрении не состояли и меры пресечения не избирались.
ГПУобыскиЮрий ЛуценкоНовая почта
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