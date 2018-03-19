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понедельник, 19 марта, 2018, 15:45 Мир
ЕС поддержал Великобританию и выдвинул требования к России

Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что очень вероятно ответственность за отравление Сергея Скрипаля несет Российская Федерация.

Об этом говорится в заявлении Совета министров ЕС на уровне иностранных дел, опубликованном в понедельник, сообщает «Европейская правда».

«Европейский союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери», отмечено в заявлении.

Министры подчеркивают, что ЕС шокирован использованием впервые более чем за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России.

«Использование химического оружия любой стороной абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование будет явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывом международного порядка, основанного на правилах», – говорится в документе.

Евросоюз выдвинул ряд требований к России. В частности, призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые ставит Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия.

«ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление», – отмечается в документе.

Напомним, что во время заседания совета министров ЕС на уровне иностранных дел, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что все страны-члены Евросоюза ощутили в последнее время негативное влияние от разрушительных действий России.
ЕСРоссияВеликобританияСергей Скрипаль
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2018-03-19 18:16:31