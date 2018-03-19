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понедельник, 19 марта, 2018, 21:47 Мир
ЕС не признает результаты так называемых выборов президента России на анексированном полуострове

Европейский Союз не признал результаты «выборов» президента России в анексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, сообщает «Общественное».

По ее словам, на оккупированной территории полуострова наблюдатели ОБСЕ не проводили мониторинга, а дипломаты государств-членов ЕС наблюдали в рамках миссии ОБСЕ за выборами только на признанной Европой территории РФ.

«ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», – завили в Евросоюзе.

Отметим, в России заявили, что за Путина в анексованому Крыму «отдали более 90% голосов.

18 марта в России состоялись выборы президента страны. День выборов назначили на день аннексии Крыма. Украина призвала мир не признавать результаты таких выборов, также в Украине не допускали русских к участию в голосовании.
ЕСРоссияоккупированный КрымУкраинавыборы
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2018-03-19 23:11:14