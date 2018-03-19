ЕС не признает результаты так называемых выборов президента России на анексированном полуострове

Европейский Союз не признал результаты «выборов» президента России в анексированном Крыму.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, сообщает «Общественное».
По ее словам, на оккупированной территории полуострова наблюдатели ОБСЕ не проводили мониторинга, а дипломаты государств-членов ЕС наблюдали в рамках миссии ОБСЕ за выборами только на признанной Европой территории РФ.
«ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», – завили в Евросоюзе.
Отметим, в России заявили, что за Путина в анексованому Крыму «отдали более 90% голосов.
18 марта в России состоялись выборы президента страны. День выборов назначили на день аннексии Крыма. Украина призвала мир не признавать результаты таких выборов, также в Украине не допускали русских к участию в голосовании.