ЕС не признает результаты так называемых выборов президента России на анексированном полуострове

Европейский Союз не признал результаты «выборов» президента России в анексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, сообщает «Общественное».

По ее словам, на оккупированной территории полуострова наблюдатели ОБСЕ не проводили мониторинга, а дипломаты государств-членов ЕС наблюдали в рамках миссии ОБСЕ за выборами только на признанной Европой территории РФ.

«ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», – завили в Евросоюзе.

Отметим, в России заявили, что за Путина в анексованому Крыму «отдали более 90% голосов.

18 марта в России состоялись выборы президента страны. День выборов назначили на день аннексии Крыма. Украина призвала мир не признавать результаты таких выборов, также в Украине не допускали русских к участию в голосовании.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.