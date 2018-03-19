Эрдоган пригрозил Ираку новой военной операцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что северный Ирак сейчас находится на радаре Анкары, намекнув, что турецкие войска могут одной ночи войти в иракский регион Синджар.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Hurriyet Daily News.

«Мы говорили центральному правительству (Ирака), РПК (Рабочая партия Курдистана – Ред.) создает новую штаб-квартиру в Синджаре. Если вы можете справиться с этим, то сделайте что-то. Но если вы не можете, то мы внезапно одной ночи войдем в Синджар и очистим регион от террористов.

Если мы друзья, то вы это с легкостью сделаете для нас. Мы все это говорили предыдущем иракскому центральному правительству. Если это будет дальше продолжаться, то еще одна операция «Военная ветка» будет проводиться там», – сказал Эрдоган.

Как известно, в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию «Оливковая ветвь». Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной «Свободной сирийской армии» (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG).

18 марта турецкие вооруженные силы и «Свободная сирийская армия» (FSA) взяли под полный контроль северо-западный сирийский город Африн.

Анкара называет YPG «террористами», считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал смести курдских бойцов по всей длине границы.

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