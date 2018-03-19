Экс-советник главы СБУ: В Украине действует доктрина дестабилизации

Все что происходит в Украине вписывается в рамки доктрины, которая предполагает создание в обществе хаоса, недоверия и концентрированного страха. Для достижения дестабилизации необязательно, чтобы каждое преступление имело за собой реальных исполнителей и угрозы.

Такое мнение в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK высказал политический аналитик, народный депутат Украины VII созыва Юрий Михальчишин, отвечая на вопрос, действительно ли задержанный с арсеналом оружия Владимир Рубан хотел организовать переворот и покушения на политиков.

«Версии о том, что определенные силы готовят попытку военного переворота появились еще в 2015 году, после того как в результате вторых Минских договоренностей война перешла в позиционную фазу и стало понятно, что она будет длиться на истощение. Поэтому согласно стратегии непрямых действий Российская федерация попытается изнутри подорвать стабильность и возможно изменить политический режим. В профильных средах называли разные фамилии организаторов уровня командиров армейской бригады. На то время это были популярные командиры, которые фигурировали в сводках СМИ», – рассказал г-н Михальчишин.

По словам эксперта, события вокруг задержания Рубана является наиболее абсурдные и более хаотические, чем все то, что происходит у нас за последние 4 года. По такой же логике много чего рационального содержательного не хватает в объяснении других событий. В частности начиная от логики затухания и разгорания протестов на Майдане и заканчивая деталями военных операций.

«Так и в этом случае мы имеем накопление классических штампов, которые встречаются в практике многих спецслужб. Единственное, что не хватает – это единой логической идеи, для чего, кем и для кого это все должно делаться. У нас мы видим кампанию целенаправленной дискредитации добровольческого движения, кампанию нагнетания напряжения в отношении демобилизованных военных. Формируется тренд, который должен изображать все события связанные с демобилизированными военными исключительно в деструктивном и негативном ключе», – отметил гость программы.

По мнению экс-нардепа, все что происходит в Украине вписывается в рамки доктрины дестабилизации, которая предполагает создание в обществе хаоса, недоверия и концентрированного страха. Для этого не имеет значения, все ли преступления являются реальные, или некоторые срежиссированы.

«Для достижения цели дестабилизации необязательно, чтобы каждый преступный замысел имел за собой реальных исполнителей и реальные угрозы. То как они демонстрируются обществу, они попадают в информационное пространство и уже этим выполняют свою функцию и общество дестабилизировано. Доктрина дестабилизации к сожалению работает», – констатировал Юрий Михальчишин.

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