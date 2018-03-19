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понедельник, 19 марта, 2018, 21:15 Мир
Американский сенатор назвал «кремлевские выборы» мошенничеством

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил США, сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой нынешней российской власти, назвал мошенничеством голосование на выборах президента РФ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает «Укринформ».

«То, что Путин должен был приложить большие усилия для стимулирования явки избирателей, свидетельствует об осознании русским народом, что его стремление к власти является мошенничеством», – подчеркнул Маккейн.

«Соединенные Штаты стоят рядом со всеми теми россиянами, которые хотят свободы», – добавил американский сенатор.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в РФ состоялись выборы президента, на которых Владимир Путин получил, по данным российской ЦИК, более 76% голосов.

Официальные органы американской власти по состоянию на первую половину дня понедельника не обнародовали никакой официальной реакции.
СШАРоссияДжон Маккейнвыборы
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2018-03-19 23:11:41