Американский сенатор назвал «кремлевские выборы» мошенничеством

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил США, сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой нынешней российской власти, назвал мошенничеством голосование на выборах президента РФ.
Об этом он написал в Twitter, сообщает «Укринформ».
«То, что Путин должен был приложить большие усилия для стимулирования явки избирателей, свидетельствует об осознании русским народом, что его стремление к власти является мошенничеством», – подчеркнул Маккейн.
«Соединенные Штаты стоят рядом со всеми теми россиянами, которые хотят свободы», – добавил американский сенатор.
Напомним, в воскресенье, 18 марта, в РФ состоялись выборы президента, на которых Владимир Путин получил, по данным российской ЦИК, более 76% голосов.
Официальные органы американской власти по состоянию на первую половину дня понедельника не обнародовали никакой официальной реакции.