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понедельник, 19 марта, 2018, 10:03 Мир
Администрация Трампа потребует смертной казни для наркоторговцев

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться смертной казни для наркоторговцев.

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на издание Politico.

Речь идет о применении смертной казни в рамках действующего законодательства до тех, кто поставляет наркотики, пояснил глава президентского совета по внутренней политике Эндрю Бремберг.

Издание отмечает, что в Белом доме рассматривался и вариант казни для распространителей наркотиков. Соответствующий законопроект есть в распоряжении издания. Однако от этого варианта было решено отказаться.

Кроме смертной казни, Трамп также планирует в течение трех лет на треть сократить выписку рецептов на лекарственные препараты, содержащие опиоиды.
СШАДональд Трамп
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2018-03-19 12:38:57