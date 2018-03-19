Администрация Трампа потребует смертной казни для наркоторговцев

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться смертной казни для наркоторговцев.
Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на издание Politico.
Речь идет о применении смертной казни в рамках действующего законодательства до тех, кто поставляет наркотики, пояснил глава президентского совета по внутренней политике Эндрю Бремберг.
Издание отмечает, что в Белом доме рассматривался и вариант казни для распространителей наркотиков. Соответствующий законопроект есть в распоряжении издания. Однако от этого варианта было решено отказаться.
Кроме смертной казни, Трамп также планирует в течение трех лет на треть сократить выписку рецептов на лекарственные препараты, содержащие опиоиды.