129 населенных пунктов в семи областях Украины обесточены из-за непогоды

В течение 17 и 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) были обесточены 129 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Больше всего таких населенных пунктов в Запорожской области (40), в Николаевской (35), Донецкой (22), Днепропетровской (17). Также есть отключения электричества в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях, указывают спасатели.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме, добавляют в ГСЧС.

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