Известный российский блогер и финансист назвал пять признаков демонтажа Путиным России

Президент России Владимир Путин и его «организованная преступная группировка» демонтировали российское государство и конституционный строй.

По этой причине невозможно спрогнозировать сроки падения существующего режима в России, но оно неизбежно, – сказал «Обозревателю» российский финансист и блогер Слава Рабинович.

«Сейчас никто не может предсказать и спрогнозировать как механизм падения режима, так и смены власти. Но в том, что это произойдет, сомневаться не приходится», – заверил он. И добавил, что смена власти неизбежна, как минимум, по двум причинам: биологической и исторической.

Слава Рабинович назвал пять признаков демонтажа российского государства и конституционного строя в России. «Путин демонтировал не только независимость ветвей власти друг от друга – он демонтировал сами ветви власти. У нас нет законодательной власти, потому что нет парламента, у нас нет судебной власти, потому что это не суды, у нас нет исполнительной власти, потому что это не президент и институт президентства. В придачу к демонтажу ветвей власти Путин еще и уничтожил институт честных, справедливых, демократических, свободных выборов, а также уничтожил институт сменяемости власти», – констатировал блогер.

И добавил, что в путинской России появилась «абсолютно незаконная де-факто ветвь власти, которая называется администрация президента, которая рулит этими псевдосудами, псевдопарламентом и так называемыми выборами».

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