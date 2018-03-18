Виталий Куприй: Ежедневно в карман Порошенко поступает 15 миллионов гривень

Из моих источников в Госфинмониторинге стало известно, что за время своих полномочий Петр Алексеевич Порошенко обогатился в десять раз. Каждый день в его карман поступает 15 миллионов гривень.

Об этом во время вече в пределах марша за отставку Порошенко, организованного «Движением новых сил Михеила Саакашвили», которое транслирует телеканал ZIK, заявил внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй.

«Сегодня ни для кого не является тайной, циничный лжец и коррупционер руководит нашим государством. Петр Порошенко ненавидит украинский народ. Он ненавидит и Украину. И мало людей сегодня знают объемы его злоупотреблений»,– отметил народный депутат.

По словам Виталия Куприя, за время своего президентства Петр Порошенко обогатился в десять раз.

«Я бы хотел вам сообщить, что из моих источников в Госфинмониторинге, а это финансовая разведка Украины, стало известно, что за время своих полномочий Петр Алексеевич Порошенко обогатился в десять раз. И в оффшорах у него находится 10 миллиардов долларов. И это несмотря на эту ложь, которую он говорил во время пресс-конференции, что он единственный президент, который не разбогател. Более того, 15 миллионов гривень каждый день поступает в карман Порошенко. А еще больше поступает людям, которые растаскивают Украину на части»,– добавил политик.

Куприй говорит, что Порошенко сегодня «положил свою руку» на формулу «Роттердам+» и на газовые месторождения Украины. Нардеп отметил, что сейчас остался единственный актив, на который Порошенко не может положить свою руку.

«Это земля сельскохозяйственного назначения. Я считаю, что мы должны продлевать мораторий, чтобы не давать возможности грабить нашу землю. Иначе, произойдет то, что было с приватизацией в начале 90-х. Мы все принимали участие в приватизации, но не стали собственниками. Поэтому, как только мы выберем нового президента, действующий сядет в тюрьму», – заявил Виталий Куприй.

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