Возле посольства РФ в Киеве требуют разорвать дипотношения с Кремлем

В Киеве возле посольства России, что на улице Добровольческих батальонов, проходит акция, участники которой требуют прекратить дипломатические отношения с РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

В руках протестующие держат флаги Украины и ОУН. Они также установили возле забора импровизированную виселицу с чучелом, которое олицетворяет Владимира Путина.

Ситуация на месте спокойная.

Возле здания диппредставительства дежурят бойцы Нацгвардии.

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