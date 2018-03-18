воскресенье, 18 марта, 2018, 19:40 Киев
Возле посольства РФ в Киеве требуют разорвать дипотношения с Кремлем
В Киеве возле посольства России, что на улице Добровольческих батальонов, проходит акция, участники которой требуют прекратить дипломатические отношения с РФ.
Об этом сообщает Укринформ.
В руках протестующие держат флаги Украины и ОУН. Они также установили возле забора импровизированную виселицу с чучелом, которое олицетворяет Владимира Путина.
Ситуация на месте спокойная.
Возле здания диппредставительства дежурят бойцы Нацгвардии.
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