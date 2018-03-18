Во Львове возле Генконсульства России жгут шины

Возле Генерального консульства РФ во Львове акцию протеста проводят активисты правого толка. Они жгут шины, протестуя против выборов президента государства-агрессора.

Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции, – сообщает Укринформ.

«Под стенами диппредставительства России во Львове – спокойно, не смотря на протестную акцию националистов. Они жгут шины и держат лозунги. За порядком следят наряды полиции и Нацгвардии»,- отметили в пресс-службе.

Акцию протеста объявили накануне представители «Правого сектора», «Национального корпуса» и ВО «Свобода». Они отмечали, что «кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и «коридор позора».

Как сообщалось, в Киеве в воскресенье возле Посольства РФ в Украине, которое находится по адресу Воздухофлотский проспект, 27, активисты «Национального корпуса», ВО «Свобода» и НВР «Правый сектор» начали 12-часовую акцию протеста. Мероприятие назвали – «Блокада посольства РФ».

Протестующие планируют не пропускать желающих проголосовать внутрь Посольства РФ. Таким способом они хотят донести до граждан РФ, что каждый из них априори поддерживает «захват украинских земель».

Протестующие планируют быть под стенами посольства РФ до восьми вечера, пока не завершится голосование. В два часа дня они планируют провести перформанс – символически открыть «памятник Путину».

Они собрались на такие же акции и у дипломатических представительств в Харькове, Одессе и Львове.

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