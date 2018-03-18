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воскресенье, 18 марта, 2018, 20:40 Мир
Выборы Путина в России: Появились видео массовых фальсификаций

В Интернете продолжает появляться множество свидетельств фальсификаций на выборах президента России в воскресенье, 18 марта.

Видео и фото с зафиксированными нарушениями публикуют в социальных сетях, – сообщает «Апостроф».

Так, на странице Twitter «МБХ Медиа» выложили видео с камер наблюдения, расположенных на одном из избирательных участков города Артем, что в Приморском крае. На видео видно, как некая женщина, предположительно член комиссии, вбрасывает в урну для голосования пачку бюллетеней, которые она достала из-под полы.

На той же странице есть и видео из Тюмени, где тоже член комиссии вбрасывает бюллетени в урну.

На Facebook странице «Лентач» также публикуют видео из Ростова-на-Дону, где мужчина, заполнив бюллетень в кабинке, подходит к урне, а потом каким-то «странным» образом в урну падает не один, а сразу стопка бюллетеней.

На некоторых участках к фальсификациям подошли более изобретательно. В Дагестане, Ставропольском крае и Кемерово камеры просто заслонили воздушными шариками, якобы случайно.
Владимир Путинфальсификациивыборы в России
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