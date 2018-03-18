Выборы Путина в России: Появились видео массовых фальсификаций

В Интернете продолжает появляться множество свидетельств фальсификаций на выборах президента России в воскресенье, 18 марта.

Видео и фото с зафиксированными нарушениями публикуют в социальных сетях, – сообщает «Апостроф».

Так, на странице Twitter «МБХ Медиа» выложили видео с камер наблюдения, расположенных на одном из избирательных участков города Артем, что в Приморском крае. На видео видно, как некая женщина, предположительно член комиссии, вбрасывает в урну для голосования пачку бюллетеней, которые она достала из-под полы.

Вы только посмотрите: эти женщины из Люберец не знают о существовании камер? Все главное — в нашем онлайне: https://t.co/wkGIuEYggG #выборы2018 pic.twitter.com/02pXYiw9aj — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.

На той же странице есть и видео из Тюмени, где тоже член комиссии вбрасывает бюллетени в урну.

УИК 2239 в Тюмени. Член избирательной комиссии собирает стопку бюллетеней и спокойно вбрасывает их в урну, никто не противhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/fqQNHz6GUh — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.

На Facebook странице «Лентач» также публикуют видео из Ростова-на-Дону, где мужчина, заполнив бюллетень в кабинке, подходит к урне, а потом каким-то «странным» образом в урну падает не один, а сразу стопка бюллетеней.

На некоторых участках к фальсификациям подошли более изобретательно. В Дагестане, Ставропольском крае и Кемерово камеры просто заслонили воздушными шариками, якобы случайно.

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