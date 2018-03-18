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воскресенье, 18 марта, 2018, 22:53 Мир
Выборы Путина: Россиянин на камеру съел свой бюллетень

На президентских выборах в России, которые проходят в воскресенье 18 марта, один из избирателей в Омске снял на камеру, как ест свой бюллетень.

Ролик опубликовало в Twitter МБХ Медиа.

Многие россияне портят избирательные бюллетени, иногда пишут на них нецензурные выражения.

В избирательном списке восемь кандидатов, но мало кто сомневается в том, что нынешний президент Владимир Путин выиграет выборы.
выборы в Россиикурьезбюллетень
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