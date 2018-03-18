воскресенье, 18 марта, 2018, 22:53 Мир
Выборы Путина: Россиянин на камеру съел свой бюллетень
На президентских выборах в России, которые проходят в воскресенье 18 марта, один из избирателей в Омске снял на камеру, как ест свой бюллетень.
Ролик опубликовало в Twitter МБХ Медиа.
Омич съел избирательный бюллетень. Интересная альтернатива «забастовке избирателей»https://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/q6kJs5fadV— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.
Многие россияне портят избирательные бюллетени, иногда пишут на них нецензурные выражения.
В избирательном списке восемь кандидатов, но мало кто сомневается в том, что нынешний президент Владимир Путин выиграет выборы.
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