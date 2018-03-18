В Нью-Йорке появилась новая работа художника Бэнкси

Британский уличный художник Бэнкси представил свою новую работу, посвященную курдской художнице и журналистке Зехре Доган.

Рисунок Бэнкси появился на бетонной стене в самом центре Нью-Йорка – художница изображена за решеткой, а надпись под работой говорит: «Свободу Зехре Доган!», – сообщает Главное.

В марте 2017 года ее приговорили к почти трем годам лишения свободы за нарисованную ею картину: на холсте был изображен разрушенный турками город Нусайбин, где обитало большое количество курдов.

Турецкие власти также подозревали девушку в принадлежности к Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии и признана в Турции «террористической организацией». В результате суд приговорил Доган к 2 годам, 9 месяцам и 22 дням заключения – на данный момент ей осталось еще 18 месяцев заключения.

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