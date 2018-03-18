В Минздраве обещают: с началом медицинской реформы зарплаты врачей вырастут. Анализ

Уже первого апреля каждый должен выбрать своего семейного врача или терапевта и подписать с ним декларацию бесплатного лечения. Медлить не стоит, потому что медик может отказать, если наберет максимальное количество пациентов.

Об этом в эфире «Первые о главном.Детали» на телеканале ZIK.

Для семейного врача норма – это тысяча восемьсот пациентов. Он оказывает помощь как взрослым, так и детям от пяти лет. Терапевт может набрать не больше, чем две тысячи взрослых. А для педиатра максимум – 900 маленьких пациентов.

Член общественного совета при Министерстве здравоохранения советует перед тем, как выбрать врача, ставить ему контрольный вопрос.

«Вы можете спросить мнение относительно прививки от дефтерии и столбняка, которые надо делать каждые десять лет. Если врач будет отговаривать от процедуры – он плохой. Обратите внимание и на то, какие препараты специалист выписывал вам раньше», – объясняет член общественного совета при Минздраве Евгений Гончар.

Сами врачи в поликлиниках точно не знают, как с первого апреля изменится их работа. В то же время для многих соглашения с пациентами будут значительным облегчением.

«Иногда врачи просто падают с ног. Ведь пациентов в больнице очень много, порой они дерутся в очереди. А еще есть вызовы на дом. В общем нет кадров, поэтому за мной закреплено аж 1548 детей», – рассказывает педиатр киевской больницы Светлана Ильюшина.

Кроме того, согласно реформе, приемные часы педиатра или терапевта увеличатся, а вот выездов на дом станет меньше. Однако врачи не очень понимают принцип «деньги ходят за пациентом», потому что люди по возрасту разные, а сумма на каждого одна – 740 гривень на год.

«В понедельник было 20 вызовов, из них два реальных. Остальные восемнадцать просто привыкли, что к ним приходит врач. Пациенты имеют разные потребности. Например, дети до года должны проходить осмотр каждый месяц», – добавляет педиатр столичной больницы Любовь Николенко.

Среди желаемых изменений врачи называют полную компьютеризацию рабочего места.

«Мы бы очень хотели иметь оперативную коммуникацию между отделами и службами. Компьютеризировать все и получать полный объем информации о пациенте», – комментирует педиатр и заведующая сумской детской амбулаторией Татьяна Якубенко.

Другая семейный врач рассказывает, что необходимо хотя бы осовременить кабинеты, ведь там часто нет даже лекарств.

«Нам нужно улучшить медицинское обеспечение. Кроме термометров и шпателей в кабинете ничего нет. Если человеку стало плохо, то мы даже не можем дать ему лекарства», – говорит семейный врач из Киева Яна Давиденко.

Еще все медики сетуют на маленькую заработную плату. И в министерстве обещают, что с началом реформы она вырастет.

«Зарплату врачам поднимут. Планируем, что она будет минимум в два с половиной раза выше средней. Но ее реальная сумма зависит от менеджмента медицинского учреждения», – отмечает пресс-секретарь Министерства здоровья Украины Александр Ябчанка.

Ситуация в самих медицинских учреждениях не идеальна, но если вы имеете профессионального кандидата, то не медлите! С первого апреля с паспортом и свидетельством о рождении ребенка можно смело идти в поликлинику и подписывать соглашение со своим медиком.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.