В Грузии стартовал чемпионат Европы-2018 по шахматам. Василий Иванчук начал с победы

В Батуми (Грузия) стартовал личный чемпионат Европы по шахматам 2018 года. За награды континентального форума ведут борьбу и 21 представитель Украины.

В составе украинской сборной играют на Евро-2018 и трое представителей Львовского государственного университета физической культуры: действующий чемпион Украины, студент четвертого курса факультета спорта ЛДУФК, международный мастер Петр Голубка и двое выпускников нашего вуза – гроссмейстеры Мартын Кравцив и многолетний лидер национальной сборной Украины, легенда мировых шахмат Василий Иванчук, сообщает ldufk.edu.ua.

Европейский чемпионат в Батуми стартовал в субботу, 17-го марта. Василий Иванчук начал турнир с победы, одолев сопротивление шахматиста из Турции Огулджана Канмазалпа. Причем Василий Иванович обыграл соперника, имея в своем распоряжении черные фигуры.

Черный цвет в своем распоряжении в первый игровой день Евро-2018 имел и Петр Голубка, который играл против другого шахматиста с Кавказа – азербайджанца Канана Ахад-заде. Этот поединок сильнейшего не выявил – партия завершилась подписанием мирного соглашения. Аналогичным был итог и в противостоянии Мартына Кравцива с чехом Яном Викоуком. К сожалению, львовянину, который играл белыми фигурами, не удалось воспользоваться преимуществом права первого хода – ничья.

К вашему вниманию все поединки первого игрового дня чемпионата Европы-2018 с участием украинских шахматистов:

Радослав Войташек (Польша) – Валерий Неверов (Украина) – 1:0

Огулджан Канмазалп (Турция) – Василий Иванчук (Украина) – 0:1

Ираклий Берадзе (Грузия) – Руслан Пономарев (Украина) – 1:0

Юрий Козубов (Украина) – Вюгар Асадли (Азербайджан) – 1:0

Мартын Кравцив (Украина) – Ян Викоук (Чехия) – 0,5:0,5

Сергей Завгородний (Украина) – Антон Коробов (Украина) – 0:1

Александр Моисеенко (Украина) – Рави Гария (Англия) – 1:0

Анна Ушенина (Украина) – Эмиль Сутовский (Израиль) – 0,5:0,5

Эмиль Мирзоев (Украина) – Андрей Волокитин (Украина) – 0,5:0,5

Владимир Онищук (Украина) – Мохаммад Мурадли (Азербайджан) – 1:0

Александар Инджич (Сербия) – Анатолий Поливанов (Украина) – 1:0

Павел Понкратов (Россия) – Михаил Билоус (Украина) – 0,5:0,5

Юрий Крикун (Украина) – Мадс Андерсен (Дания) – 0,5:0,5

Роман Мартынов (Украина) – Виктор Бологан (Молдова) – 1:0

Александр Ковчан (Украина) – Володар Мурзин (Россия) – 0,5:0,5

Кирилл Савченко (Украина) – Эндрю Барнетт (Шотландия) – 1:0

Кирилл Ступак (Беларусь) – Сергей Смолин (Украина) – 1:0

Ян Шпренгер (Германия) – Виталий Морозов (Украина) – 1:0

Канан Ахад-заде (Азербайджан) – Петр Голубка (Украина) – 0,5:0,5

Сергей Павлов (Украина) – Рузвельт Муртсвалашвили (Грузия) – 1:0

Добавим, что партии второго тура будут сыграны сегодня, в воскресенье, 18-го марта.

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