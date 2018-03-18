В аннексированном Севастополе за голосование раздают сладости и медальки

В аннексированном Севастополе всем, кто проголосовал 18 марта на выборах президента России, выдают памятные медали.

На вкладыше написано, что это медаль в память о «референдуме», который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года, – сообщают Крым.Реалии.

В то же время, как сообщил в Facebook член так называемой «Общественной палаты Севастополя» и «заместитель председателя Общественного совета» при оккупационном «Управлении МВД России по Севастополю» Иван Комелов, тем, кто голосовал на выборах впервые, выдают кулечки с ручкой, блокнотом и сладостями.

На фотографии также видно, что после голосования можно сфотографироваться с баннером «Я выбрал президента».

Он также подтвердил, что все, кто проголосовал, получают медаль. Хотя некоторые люди в комментариях пишут, что им медалей не хватило.

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