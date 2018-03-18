Ученые предупредили, что мир охватит эпидемия цунами

Высота прибрежных цунами может увеличиться в четыре раза, – предупреждают ученые. Причина – массовая гибель кораллов.

Об этом сообщает veroyatno.

Так, по данным ученых, в последние годы коралловые рифы гибнут по всей Земле. Рифы – естественный барьер, который защищает берег. А в последние годы рифы начали массово гибнуть.

Водоросли, живущие в кораллах, страдают от повышения кислотности и потепления. Из-за этого теряют цвет и разрушаются сами кораллы. Например, Большой барьерный риф в Австралии уже включен в «красную книгу» ЮНЕСКО.

Постепенное разрушение рифов приведет к тому, что они больше не смогут гасить океанские волны, которые будут налетать на берег со всей мощью. Из-за этого высота береговых волн увеличится до четырех раз в ближайшие десятилетия.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.