Ученые под растаявшим льдом в Антарктиде

В Антарктиде под талым льдом ученые нашли дорогу и мост.

Образование сразу очень сложно распознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить какую-то дорогу, – сообщает Российский Диалог.

Ученые отметили, что протяженность шоссе равняется приблизительно половине мили (около 800 м). С одной стороны дороги можно заметить арку «под мост».

С помощью сервиса Google Earth специалисты узкого направления неоднократно находили что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.