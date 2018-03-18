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воскресенье, 18 марта, 2018, 21:45 Общество
Ученые под растаявшим льдом в Антарктиде

В Антарктиде под талым льдом ученые нашли дорогу и мост.

Образование сразу очень сложно распознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить какую-то дорогу, – сообщает Российский Диалог.

Ученые отметили, что протяженность шоссе равняется приблизительно половине мили (около 800 м). С одной стороны дороги можно заметить арку «под мост».

С помощью сервиса Google Earth специалисты узкого направления неоднократно находили что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.
наукаАнтарктидаЧеловек
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2018-03-19 01:12:58