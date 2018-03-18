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воскресенье, 18 марта, 2018, 16:57 Киев
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Центр Киева охраняют полторы тысячи силовиков

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева и возле дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе МВД, за порядком в столице следят полицейские и нацгвардейцы, дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.

«В целом на службу в центральной части города заступили 1500 правоохранителей. Мы проводим превентивные мероприятия и  будем четко реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и нормы действующего законодательства», – отметил начальник Главного управления Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко и отметил, что такие меры безопасности во время мероприятий – требование времени.

В местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улица Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.

В полиции просят водителей учесть дорожную обстановку и выбирать другие маршруты.
МВДКиеввыборы в РоссииАндрей Крищенко
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2018-03-18 19:56:20