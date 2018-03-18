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воскресенье, 18 марта, 2018, 17:46 Мир
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Швеция и Чехия отвергли заявление России о разработке яда «Новичок»

Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества «Новичок», использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИД, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения. Россия взамен должна ответить на вопрос Великой Британии», – написала Вальстрем.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ранее назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества «Новичок». По ее словам, в этих странах с конца 90-х годов велись исследования по этой тематике. Кроме Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал слова российской стороны «стандартной манипуляцией».

«Отвергаем заявления о происхождении «Новичка», которые ничем не обоснованы. Это стандартный способ манипулировать информацией в публичном пространстве, когда очень спекулятивное заявление вбрасывается без каких-либо доказательств», – написал Стропницкий.

Он добавил, что впервые сообщения о чешском происхождении «Новичка» появились на «сервере дезинформации Sputnik».

Напомним, посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что источником происхождения ядовитого вещества может быть британская научно-исследовательская лаборатория.
РоссияЧехияШвециядело Скрипаляяд Новичок
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2018-03-18 19:56:59