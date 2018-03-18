Швеция и Чехия отвергли заявление России о разработке яда «Новичок»

Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества «Новичок», использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИД, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения. Россия взамен должна ответить на вопрос Великой Британии», – написала Вальстрем.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer RU questions instead. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 17 марта 2018 г.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ранее назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества «Новичок». По ее словам, в этих странах с конца 90-х годов велись исследования по этой тематике. Кроме Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал слова российской стороны «стандартной манипуляцией».

«Отвергаем заявления о происхождении «Новичка», которые ничем не обоснованы. Это стандартный способ манипулировать информацией в публичном пространстве, когда очень спекулятивное заявление вбрасывается без каких-либо доказательств», – написал Стропницкий.

1/2 Ohrazujeme se нуля tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to стандартный způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat. Tato se informace poprvé objevila уже.. — Martin Stropnický (@stropnickym) 17 марта 2018 г.

Он добавил, что впервые сообщения о чешском происхождении «Новичка» появились на «сервере дезинформации Sputnik».

Напомним, посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что источником происхождения ядовитого вещества может быть британская научно-исследовательская лаборатория.

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