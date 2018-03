Швеция и Чехия отвергли заявление России о разработке яда «Новичок»

Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества «Новичок», использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИД, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения. Россия взамен должна ответить на вопрос Великой Британии», – написала Вальстрем.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer RU questions instead.