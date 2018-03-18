Сегодня в Украине будет очень много провокаций, – МИД

Министерство иностранных дел прогнозирует большое количество провокаций в Украине в связи с выборами Президента России 18 марта.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

«Провокаций завтра будет очень много. Я удивлюсь, если завтра их не будет. Если их не будет на избирательных участках, они будут на линии разграничения», – заявила Беца.

Она не исключила, что много провокаций могут быть организованы непосредственно самой Россией.

Кроме того, спикер МИД подчеркнула, что в ответ на просьбу российской стороны Украина усилит безопасность российских посольств и консульств.

«Сама Россия выразила просьбу усилить охрану дипучреждений на время выборов. Вот мы и обеспечиваем правопорядок, правоохранительные органы обеспечат усиленную охрану дипучреждений: посольства в Киеве, генконсульств в Одессе, Львове, Харькове», – отметила она.

Отвечая на вопрос о том, не нарушает ли Украина избирательное право россиян, ограничивая их возможность проголосовать в диппредставительствах, Беца ответила, что они могут реализовать свое избирательное право на территории России.

«Если они хотят проголосовать, пожалуйста, есть Российская Федерация, туда можно быстро доехать... Мы сознательно на это идем, это нелегитимные выборы на украинской территории – в оккупированном Крыму. Откажитесь от выборов в Крыму – и мы позволим голосовать», – добавила Беца.

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