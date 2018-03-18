Саакашвили во время вече призвал украинцев выходить на акции «народного гнева»

Мы должны перейти к акциям прямого действия, акциям «народного гнева». Мы будем показывать всем прокурорам, судьям, местным коррупционерам, всем поклонникам этого режима, что у них ничего не получится.

Об этом во время вече в рамках "Марша за отставку Порошенко", организованного «Движением новых сил Михеила Саакашвили», которое транслирует телеканал ZIK, во время телефонного включения заявил третий президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили.

Михеил Саакашвили поздравил украинцев, которые собрались на митинг в Киеве и добавил, что очень бы хотел стоять вместе с активистами на Майдане.

«Я хочу сказать, что сегодня тот день, когда мы еще раз говорим, что путинская система в Украине не пройдет. То, что происходило вчера – это все агония нынешнего режима. Поэтому я считаю, что прежде всего мы должны сделать две вещи: Первое – мы должны перейти к акциям прямого действия, акциям «народного гнева». Мы будем показывать всем прокурорам, судьям, местным коррупционерам, всем поклонникам этого режима, что у них ничего не получится. Мы будем делать это мирно, настойчиво, во всех городах и селах страны. Мы должны организоваться в группы, которые будут ходить к ним и напоминать, что их время в Украине вышло. Это очень важно», – заявил лидер «Движения новых сил».

Второе, что по словам Михеила Саакашвили должны сегодня сделать украинцы – создать альтернативу власти.

«Мы должны самостоятельно представить людей, которых хотим видеть у власти. Украинцы должны сказать, что они отказываются от нынешней власти и от тех олигархов, которые навязывают альтернативу. Нужно выдвигать реальных кандидатов, образованных, которые не променяют народное доверие на деньги олигархата и деньги коррупционеров. Это вполне возможно. И это обязательно будет. Поэтому вы должны объединяться, вы должны призывать к присоединению все больше и больше людей. Вот тогда у нас обязательно все получится», – заявил лидер «Движения новых сил».

Политик подчеркнул, что он верит в будущее Украины. Также Саакашвили рассказал, что у него есть план, «как поднять Украину из болота».

«У нас есть программа, у нас есть расписанные конкретные шаги, как вывести Украину из кризиса и как поднять Украину из болота. И я верю в большое будущее Украины. Украина будет очень быстро развиваться. Мы вытащим Украину из болота и я сделаю все, чтобы она туда больше не попадала»,– заявил третий президент Грузии.

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