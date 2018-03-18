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воскресенье, 18 марта, 2018, 18:50 Мир
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Российская ЦИК и Навальный называют разные показатели явки на выборах Путина

По официальной информации, явка избирателей на выборах президента России превысила 50%.

По данным на 17:08 по Москве на участках проголосовали 51,9% избирателей, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, – сообщает ТАСС.

В ЦИК заявили, что явку в информационном центре будут обновлять каждые три минуты.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила, что это новшество этих выборов, ранее оглашалась явка по состоянию на определенное время, передает ТАСС.

Явка на 12:00 по московскому времени составляла 34,72%.

В то же время Алексей Навальный в эфире русскоязычного телеканала «Настоящее Время», чей главный офис находится в Праге (Чехия) заявил о том, что официальные данные о явке завышены на 12-18% по сравнению с информацией от 30 тыс. его наблюдателей.

Например, в Чечне, где традиционно за Путина «голосуют» почти 90% на 14:50 явка на 375-м участке города Грозного – менее 30%.

Но основные фальсификации, уверены в оппозиции, стоит ждать вечером.

Справка: На должность президента формально претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер крайне-правой ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и глава «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

При этом оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом власти, называют эти «выборы» незаконными и не сомневаются в том что страну вновь «возглавит» Путин.
Алексей НавальныйВладимир Путинвыборы в России
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2018-03-18 19:56:26