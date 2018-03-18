воскресенье, 18 марта, 2018, 12:14 Общество
Режиссер «Киборгов» готовится снять фильм о Конотопской битве
Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев планирует снять фильм о Конотопской битве.
Об этом 17 марта на странице в Фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Только что в Варшаве, после триумфального просмотра фильма «Киборги», Ахтем Сеитаблаев сделал заявление о том, что вся его творческая команда в ожидании работы над новым историческим фильмом, посвященном Конотопской битве, в ходе которой единая сила украинцев, крымских татар, поляков нанесла сокрушительное поражение московскому войску в июле 1659 года», – написал Чубаров.
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