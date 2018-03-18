Режиссер «Киборгов» готовится снять фильм о Конотопской битве

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев планирует снять фильм о Конотопской битве.

Об этом 17 марта на странице в Фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Только что в Варшаве, после триумфального просмотра фильма «Киборги», Ахтем Сеитаблаев сделал заявление о том, что вся его творческая команда в ожидании работы над новым историческим фильмом, посвященном Конотопской битве, в ходе которой единая сила украинцев, крымских татар, поляков нанесла сокрушительное поражение московскому войску в июле 1659 года», – написал Чубаров.

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