live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
18 марта, воскресенье
Юрій Михальчишин, політичний аналітик у програмі «Hard з Влащенко» 19 березня о 20:00
Юрій Михальчишин, політичний аналітик у програмі «Hard з Влащенко» 19 березня о 20:00
19 марта, понедельник
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
19 марта, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 18 марта, 2018, 12:14 Общество
Читати новину українською
Режиссер «Киборгов» готовится снять фильм о Конотопской битве

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев планирует снять фильм о Конотопской битве.

Об этом 17 марта на странице в Фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Только что в Варшаве, после триумфального просмотра фильма «Киборги», Ахтем Сеитаблаев сделал заявление о том, что вся его творческая команда в ожидании работы над новым историческим фильмом, посвященном Конотопской битве, в ходе которой единая сила украинцев, крымских татар, поляков нанесла сокрушительное поражение московскому войску в июле 1659 года», – написал Чубаров.
киборги
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-18 13:44:29