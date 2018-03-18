Путин обрадуется любому результату, лишь бы остаться президентом

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье утром проголосовал на выборах главы государства.
Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151 в Российской академии наук в Москве, – сообщает РИА Новости.
После голосования, отвечая на вопрос журналистов, какой процент голосов будет считать для себя успешным, Путин сказал: «Любой. Который дает право исполнять должность президента».
Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, Путин сказал: «Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны».
Как известно, на должность президента РФ претендуют 8 кандидатов.
Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель «Партии роста» Борис Титов, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
Голосование на выборах завершится в 21:00 мск в воскресенье, когда закроются последние избирательные участки в самом западном регионе страны – Калининградской области.
Предварительные итоги голосования ЦИК России подведет в 10:00 по московскому времени 19 марта.
Выборы в РФ проходят 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.