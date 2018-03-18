Правоохранители обещают разобраться с ситуацией вокруг «UA:Первый»

В правоохранительных органах обещают разобраться, каким образом и при каких обстоятельствах в вечернем эфире 16 марта на телеканале «UA:Первый» появилась заставка карты Украины без Крыма.
Об этом сообщает УНН.
Напомним, телеканал «UA: Первый», входящий в Национальную общественную телерадиокомпанию, вечером 16 марта ошибочно показал карту Украины без Крыма. Об этом сообщила пресс-служба самого телеканала, извинившись перед зрителями.
«Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на «UA: Первый» в прямом эфире произошла техническая ошибка, вследствие которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были указаны названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым», – говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась по поводу появления в украинских медиа накануне выборов президента РФ карт Украины без изображения временно оккупированной территории Крыма.
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