«Новая почта» заявляет о Ddos-атаках

Компания «Новая почта» заявляет о периодическом возникновении Ddos-атак на ее мощности.

Об этом в компании сообщили «Украинской правде» в субботу вечером.

«Максимальная емкость атак достигала 40 гигабит. В большинстве случаев эти атаки не приводят к отсутствию сервиса, возможны краткосрочные перебои (ухудшение качества) в работе», – отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Ddos-атаки никак не влияют на работу отделений и сети.

Компания работает в штатном режиме, ведется расследование ситуации и детальный анализ, подчеркнули в «Новой почте».

Как известно, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая почта» в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

В субботу Сарган заявила об изъятии в офисных и складских помещениях компании или связанных с ней предприятий не учтенных наличных средств.

«Новая почта» опровергла эту информацию. Там заявили, что в Харькове правоохранителями были изъяты денежные средства в компании «Пост Финанс», которые оприходованы в соответствии с законодательством. Компания намерена обжаловать изъятие средств.

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