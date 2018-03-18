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воскресенье, 18 марта, 2018, 17:30 Мир
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Норвегия не признает результаты выборов России в аннексированном Крыму

Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении норвежского МИД в Twitter.

«Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия продолжит поддерживать политику ЕС по непризнанию (аннексии Крыма)», – говорится в сообщении.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.
КрымНорвегиявыборы в России
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2018-03-18 19:56:50