Норвегия не признает результаты выборов России в аннексированном Крыму

Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении норвежского МИД в Twitter.

«Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия продолжит поддерживать политику ЕС по непризнанию (аннексии Крыма)», – говорится в сообщении.

Norway does not recognise the Russian presidential election in Crimea. Norway will continue to support the EU's non-recognition policy. #CrimeaIsUkraine — Norway MFA (@NorwayMFA) 18 марта 2018 г.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

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