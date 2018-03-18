Нейтрализация Порошенко при власти – это путь к спасению Украины, – Степан Хмара

Петра Порошенко нужно заставить покинуть власть Украины. Он должен написать заявление на увольнение или же публично заявить о том, что не будет участвовать в следующих президентских выборах.

Об этом во время митинга «Движения новых сил», которое транслирует телеканал ZIK, сказал народный депутат Украины І, II и IV созывов Степан Хмара.

«Сегодня четвертая годовщина российской агрессии. По этому случаю обращаюсь к иностранному сообществу с просьбой усилить давление санкций на нашего врага, который нарушил все международные законы, договоры с Украиной. Мы выражаем солидарность с нашими соотечественниками, крымскими татарами, которые находясь на своей земле, являются военнопленными. Над ними издеваются, их хотят унизить и превратить в покорных российских граждан! Но этого никогда не будет, потому что мы знаем мужество нашего многострадального народа», – подчеркивает политик.

Высшее государственное руководство Украины позорно себя ведет, ибо продолжает торговать с оккупированным полуостровом, отмечает Степан Хмара.

«Политика Порошенко является предательской. А особенно это касается того, что до сих пор не отменен закон о свободной экономической торговой зоне в Крыму. Ведь электроэнергия с Украины до сих пор поставляется на завод «Крымский Титан», который является собственностью Фирташа и производит стратегический материал для военной промышленности РФ. Очень много бизнесменов украинской власти, среди которых и народные депутаты, ведут себя, как коллаборационисты, так как развивают свой бизнес в Крыму», – отмечает народный депутат Украины І, II и IV созывов.

Степан Хмара считает позорным поведение верховного главнокомандующего, потому что он запрещает нашим бойцам вести активные военные действия.

«Мало делает власть для того, чтобы вернуть оккупированные восточные территории. Позорное поведение Порошенко запрещает заходить нашим военным в ОРДЛО и вести там действия, наносить удары по оккупанту. Армия деморализуется, когда она сидит, как кроты в окопах! Из-за того, что по ней стреляют, мы ежедневно несем потери», – говорит политик.

По мнению Степана Хмары, президент Украины действует на руку главы РФ, ведь до сих пор отношения с агрессором являются дипломатическими.

«Есть люди, которые говорят, что Порошенко не надо трогать, потому что это дестабилизирует ситуацию и Путин использует момент. Но я убежден, что нынешний президент и так действует в интересах Кремля! Потому что Россия воюет против украинского народа, а власть дружит с оккупантом. Недопустимо, но с агрессором у нас до сих пор дипломатические отношения, развивается торговля и наша мафия, во главе с Порошенко, переплетена с российской в один клубок. Они делают бизнес, а кровь проливают лучшие сыновья и дочери Украины», – возмущается народный депутат Украины І, II и IV созывов.

Власть хочет превратить предстоящие выборы в фарс, предполагает Степан Хмара.

«Порошенко и его мафиозная банда желают остаться при власти и в дальнейшем. Мы не можем допустить такой катастрофы. Поэтому Порошенко надо устранить, но не путем импичмента. Вся общественность должна проявить волю и заставить президента добровольно написать заявление на увольнение или же публично заявить о том, что он не будет участвовать в следующих выборах. Нейтрализация Порошенко при власти – это путь к спасению Украины», – добавляет политик.

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