Непогода оставила без света 134 населенных пункта Украины

Из-за непогоды в Украине обесточены 134 населенных пункта в восьми областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 134 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Закарпатская – 81, Львовская – 29, Винницкая – 7, Луганская – 6, Донецкая – 5, Сумская – 4, Запорожская – 1 и Черкасская – 1)», – говорится в сообщении.

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