Немецкий Гарц накрыло «эффектом холодного ветра»

Немецкий Гарц – горный массив на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Ангальт и Тюрингия – в субботу, 17 марта, накрыло «эффектом холодного ветра». Это естественное явление, когда температура воздуха воспринимается, как при минус 42 градусах.

О естественном эффекте, что стал препятствием для посетителей знаменитой Лейпцигской книжной ярмарки, рассказывает местное издание Lausitzer Rundschau, передает «Укринформ».

«Главный железнодорожный вокзал Лейпцига закрыт в субботу, и у посетителей книжной ярмарки есть проблемы с поездками. На Брокене (гора высотой 1141 м) ощущается «эффект холодного ветра», как при невероятных минус 42 градусах», – пишет СМИ.

При этом фактически термометр показывает минус 14 градусов. На треть холоднее по ощущениям воздух делает ветер, скорость которого достигает 108 км/час.

Вокзал Лейпцига закрыт как для движения поездов дальнего следования, так и для городской электрички – замерзли стыки и коммутаторы. С 3 часов ночи команды ремонтников Deutsche Bahn пытаются отогреть их и очистить от снега. Пока это сделать не удается. Застрявших пассажиров, доставляют автобусами, и это не просто – в регионе выпало 20-30 см снега.

Метеорологи предупреждают о том, что скользкие дороги могут привести к несчастным случаям, особенно в горах Гарца.

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