На XII зимней Паралимпиаде Украина завоевала 22 медали и заняла шестое командное место

В южнокорейском городе Пхенчхане сегодня, 18 марта, завершились XII зимние Паралимпийские игры 2018 года. С 9 по 18 марта представители 49 стран боролись за 80 комплектов наград.
Сборная Украины на ХІІ зимней Паралимпиаде-2018 была представлена 33 спортсменами, которые завоевали 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.
В медальном зачете наша страна заняла итоговое шестое место, сообщает obozrevatel.com.
«Золото» для Украины завоевали:
- Виталий Лукьяненко (на фото – второй сверху), в спринте среди мужчин с проблемами зрения
- Максим Яровой, в лыжных гонках сидя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на дистанции 15 километров
- Игорь Рептюх в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем в классе LW8 (с нарушением зрения)
- Тарас Радь в биатлонной индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км среди сидячих спортсменов
- Оксана Шишкова в индивидуальной гонке по биатлону на дистанции 10 км
- Виталий Лукьяненко (на фото – второй справа сверху) в индивидуальной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения (класс В1-В3)
- Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова в смешанной лыжной эстафете
ТОП-15 медального зачета XII зимних Паралимпийских игр-2018