На КПВВ «Майорское» погиб пограничник – взорвалась граната

На Донетчине в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.
В субботу вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществлявшего прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока что по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната, – сообщает Госпогранслужба.
В результате два военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную городскую больницу.
«К сожалению, один из пограничников, 1996 года рождения, от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого – средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая», – сообщили в Госпогранслужбе.