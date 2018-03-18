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воскресенье, 18 марта, 2018, 12:31 События
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На КПВВ «Майорское» погиб пограничник – взорвалась граната

На Донетчине в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.

В субботу вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществлявшего прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока что по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната, – сообщает Госпогранслужба.

В результате два военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскую центральную городскую больницу.

«К сожалению, один из пограничников, 1996 года рождения, от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого – средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая», – сообщили в Госпогранслужбе.
взрывыГоспогранслужбаКПВВ Майорское
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2018-03-18 13:44:19