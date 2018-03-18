Львовяне и крымские татары провели вече против «выборов» в аннексированном Крыму

Сегодня, 18 марта, во Львове возле памятника Тарасу Шевченко сотня людей пришли на общественное вече «Нет «выборам» в Крыму!», чтобы выразить свою гражданскую позицию против «выборов» президента России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Вече собрало много сознательных граждан, которые несмотря на непогоду, пришли выразить свою четкую позицию, что Крым – это Украина и «выборы» президента России там нельзя проводить.

Фото: ЛОГА

Люди держали в руках различные политические лозунги, в частности: «Крым – не Кремль», «Крым хочет домой», «Крым – это Украина», «Нет выборам в Крыму», «Путин вон!», «Львовские студенты против Путинских выборов в Крыму». Также, кроме украинских флагов, рядом развевались желто-голубые флаги крымских татар.

Фото: ZIK

Украинский военный, морской офицер, заместитель председателя Союза офицеров Украины в Севастополе, общественный деятель Тимур Баротов подчеркнул в своем выступлении, что международный суд непременно будет ждать действующую российскую власть.

«Сегодня в Крыму совершается очередное преступление Кремля. Преступление, следствием которого станет международный суд и международный трибунал. То, что мы сегодня собрались здесь – это еще один шаг, который приближает нас к победе и освобождению оккупированных территорий», – сказал Тимур Баротов.

Бывший политзаключенный, советник Министра иностранных дел Украины, молодой юрист Юрий Яценко подчеркнул, что постоянное информационное распространение на весь мир правды про Крым и Донбасс – это единственный правильный путь, который вернет нам оккупированные территории.

Фото: ЛОГА

«События в Крыму связаны с моей личной историей. Когда Россия оккупировала Крым, меня прямо из номера отеля забрали спецслужбы оккупантов только за то, что я был активистом Майдана. Я был едва ли не первым современным украинским политзаключенным. Год пыток, карцеров, камеры-одиночки, камеры с душевнобольными людьми... Но сегодня я с вами. Я выжил, потому что люди в меня верили, каждое письмо из Украины было для меня праздником. Чем быстрее мы поймем, что нужно действовать рационально, тем быстрее мы спасем себя. Мы должны понимать, что гибридная война – это не только военные действия, это прежде всего информационная война. Наша с вами задача – донести до международного сообщества правду, делать это регулярно. Нужно всем и везде говорить, что Украина, то есть мы с вами, про Крым не забыли. Потому что Крым – это Украина», – подчеркнул Юрий Яценко.

Фото: ЛОГА

Крымский татарин, переселенец и активист Энвер Бекиров, который уже четыре года живет во Львове, рассказал, что Крым просто так нам никто не вернет, если мы сами не будем приближать этот день.

Фото: ЛОГА

«Скажу то, что у меня на сердце. Мне больно за тех людей, которые потеряли своих родных. А это более чем 70 семей в Крыму, которые ждут своих мужей, сыновей, братьев, которые в российских тюрьмах за то, что имеют другое мнение. Больно за тех детей, которые вырастают без родителей. Список людей, которые пропали без вести в Крыму за последние четыре года насчитывает десятки человек. Народ на собственной земле оказался в тюрьме, где не может свободно говорить на своем языке и демонстрировать свою культуру. И крымские татары вместе с братьями и сестрами украинцами совместно защищают наше государство. Крымские татары в оккупированном Крыму дома имеют два флага – флаг крымских татар и флаг Украины, несмотря на угрозу оказаться в тюрьме. Они это делают, потому что считают себя украинцами и верят в нашу общую победу над агрессором. Выборы президента России в Крыму – это театральное представление, диктатор делает все, чтобы сделать легитимным еще один свой срок, чтобы дальше лилась кровь, чтобы дальше шантажировать мир, держа руку на какой-то старой ржавой бомбе. Но, к сожалению, такие методы до сих пор работают. И хочу сказать, что никто нам просто так не отдаст Крым. Крым вернется, если мы сами будем этот день приближать. Если мы будем постоянно говорить о ситуации в Крыму повсюду – от своих семей, работы, соцсетей до СМИ. Именно это и есть наше общее оружие – несокрушимое сознание, которое вернет Крым в Украину», – рассказал Энвер Бекиров.

В конце акции, участники развернули большой украинский флаг, и совместно исполнили гимн Украины и гимн крымских татар.

Фото: ЛОГА

Напомним, во Львове возле Генконсульства России жгут шины.

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